Tehlike büyüyor, rapor yayınlandı! Dalga dalga yayılacak
AA | 09 Ağustos 2021 Pazartesi - 11:21 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 11:33
Tehlike giderek artıyor. Herkesi çok yakından ilgilendiren rapor yayınlandı. Veriler ürkütücü. Tamamen değişiyor. Sıcaklıklar artıyor, mevsimler değişiyor. İşte detaylar...
Tüm dünyayı çok yakından ilgilendiriyor. Sıcak hava dalga dalga yayılacak. Soğuk mevsimler kısalırken sıcak mevsimler giderek uzayacak.
BM'nin yeni iklim raporunda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı.