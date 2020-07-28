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Teğmen, görev yerine giderken kazada hayatını kaybetti

DHA |  28 Temmuz 2020 Salı - 13:58 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 13:58

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde görev yaptığı karakola giden Teğmen Ramazan Caner Dadak (26) geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Teğmen Dadak'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kırşehir’e gönderildi.


Siverek-Adıyaman karayolunun 15'inci kilometresinde kaza meydana geldi. Şanlıurfa Bucak Mahallesi'nde bulunan karakolda görevli Teğmen Caner Dadak, görev yerine gittiği sırada kontrolünü kaybettiği otomobilin devrilmesiyle yaşamını yitirdi. 
 
Dadak için bugün Abdulkadir Geylani Camisi'nde tören düzenlendi. Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, İl Jandarma Komutanı Sabri Kirişçi ile silah arkadaşları ve yakınlarının katıldığı törende Dadak'ın özgeçmişi okunup, saygı duruşunda bulunuldu. Yapılan resmi törenin ardından Dadak'ın cenazesi memleketi Kırşehir'e uğurlandı.
 

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