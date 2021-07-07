Tediyeler ne zaman yatacak, tediye 3. Taksit ne zaman verilecek? 4/D’li taşeron kamu çalışanına ödenecek ilave tediye tarihi belli oldu!

Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihi belli oldu, karar Resmi Gazetede yayımlandı. İlki 29 Ocak'ta, ikincisi 11 Mayıs'ta yatırılan ikramiyelerin üçüncüsünün ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Peki, 3. taksit tediye ödemesi ne zaman? Temmuz ayı ilave tediye ne zaman yatacak?

4/D'li taşeron kamu işçisine 3. taksit tediye ödemesi tarihi belli oldu. 4 farklı tarihte ödenen tediye ödemelerinin ilki ödeme 29 Ocak'ta, ikinci ödeme ise 11 Mayıs'ta yapılmıştı. Brüt ücretten hesaplanan, bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılarak ödenen tediyeler ne zaman yatacak?

Tediye 3. Taksit ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 16 Temmuz 2021 tarihinde, ikinci yarısı ise 17 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.

En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.