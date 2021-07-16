Tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Taşeron 4D kamu işçisi ikramiyeleri yattı mı? İşte İlave tediye ödeme tarihi...

Milyonlarca kamu işçisinin gözü 2021 yılı tediye ödemelerine çevrildi. Kurban Bayramı öncesi ödenmesi beklenen Taşeron 4D kamu işçisi ikramiyeleri diğer bir adıyla ilave tediye ödemelerinden tüm kamu işçileri faydalanıyor. Tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ödemesi ne zaman yapılacak? Taşeron 4D kamu işçisi ikramiyeleri yattı mı? İşte İlave tediye ödeme tarihi...

Kamu işçilerine 6772 sayılı kanun kapsamında yılda 52 günlük ilave tediye ücreti ödeniyor. Kurban Bayramı öncesinde kamuda çalışan taşeron işçiler tediye ödemesini bekliyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerin her biri 13’er günlük olmak koşuluyla 4 defada yapılıyor. İlave tediyelerin 2021 yılına ait ilk kısmının bayram öncesi hesaplara yatırılması bekleniyor.Peki, Tediye ödemeleri ne zaman? Taşeron 4D kamu işçisi ikramiyeleri yattı mı? İşte İlave tediye ödeme tarihi...

Kamu işçisine ödenen ilave tediyeler, milyonlarca işçinin gündeminde. Kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih merak ediliyor.

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde kamu işçilerine ve 4D'li sürekli işçilere yönelik verilen tediye ödemelerinde tarih belli oldu. İkramiye olarak da bilinen tediye ödemelerinin 3. ve 4. taksit ödeme tarihi açıklandı. 6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete 'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz 'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Yıllık 52 günlük ikramiye ödemeleri 4 taksit halinde gerçekleştiriliyor. 13 günlük ödemenin hesaplanması için işçilerin almış olduğu brüt ücret üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Bu ücretlerden damga vergisi, SGK prim ve gelir vergisi kesintileri yapılacak.

İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.

KİMLERE TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

- Genel ve katma bütçeli kurumlar,

- Özel bütçeli idareler,

- Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

- Kamu iktisadi teşekkülleri,

- Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alındı. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır. Bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.