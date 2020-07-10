Tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ödemeleri bayram öncesi verilecek mi? Gözler ilave tediye ödemelerinde!

Taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilere tediye tarihleri daha önce açıklanmıştı. Kadroya geçen taşeronlar ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını araştırıyor. Peki, Tediye ödemeleri ne zaman? İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Tediye ödemeleri bayram öncesi verilecek mi? İşte tediye ödemelerinin yapılacağı tarih...

Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri internette merak eidlen konuların başında geliyor. Sürekli işçiler ve kamu işçileri ilave tediyede üçüncü ödemelerinin yapılacağı tarihe odaklandı. Kurban Bayramı öncesinde ilave tediyelerin ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Ayrıca 4/D’li sürekli işçilere bayram öncesi 75 lira bayram harçlığı verilecek. Her iki ödeme işçilerin elini rahatlatacak. Peki, Tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ödemeleri bayram öncesi verilecek mi? İşte Taşeron şirketlerden kadroya geçen işçilerin tediye tarihleri...

Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri daha önce açıklanmıştı.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi.

2020 yılına ait 3. ve 4. taksit ödemelerin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak tediyelerin ödeneceği tarih henüz belli olmadı. İlave tediyenin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ağustos ve aralık aylarında ödenmesi bekleniyor. Bu yıl 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı nedeniyle tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir. Henüz tediyelerin üçüncü ve dördüncü taksitlerinin ödenme tarihi netleşmedi. Resmî Gazete ’de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih de netleşecek.

Ayrıca 4/D’li sürekli işçilere bayram öncesi 75 lira bayram harçlığı verilecek.

TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

ermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.