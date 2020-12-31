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Tediye ödeme tarihleri belli oldu

31 Aralık 2020 Perşembe - 7:33 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 8:52

Milyonlarca çalışan bekliyordu. Ödemelerin yapılacağı tarih açıklandı. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödeme tarihleri belirlendi.


Milyonlarca çalışanın beklediği açıklama geldi. Tediye ödemeleri için tarih netleşti. 
 
Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.
 
Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.
 

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