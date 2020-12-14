Tediye ne zaman yatacak? 13 günlük tediye tarihleri! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

13 günlük tediye ne zaman yatacak 2020? Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine ilave tediye ödemeleri 3 taksit halinde ödendi. İlk ilave tediye 31 Ocak, ikincisi ise 22 Mayıs'ta, 3. ilave tediye ödemesi 27 Temmuz'da ödenmişti. Kamu işçileri, 13 günlük tediye ne zaman ödenecek, sorusuna yanıt ararken beklenen cevap Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. İşte 4. ilave tediye tarihleri 2020…

Aralık tediye ne zaman ödenecek? İşçilerin 13 günlük ilave tediye ne zaman ödenecek? Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerinden yaklaşık olarak 900 bin kişi bu ilave tediye ödemesi alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

13 günlük tediye ne zaman ödenecek?

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp, 2'şer taksitte ödendiğini belirtti. Kamu işçilerinin 13 günlük bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı. Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.