28 Temmuz 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.361 0.09 EURO 10,1320 0.09
USD 8,5690 0.12 ALTIN 495,800 0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Tedirgin eden gelişme! Ortaya çıktı: Vakaların yüzde 60'ı bildirilmedi

AA |  28 Temmuz 2021 Çarşamba - 18:55 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 18:55

Washington Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 60'ının bildirilmemiş olabileceği belirtildi.


Çin Küresel Televizyon Ağı'nın (CGTN) haberine göre, Washington  Üniversitesi'nde istatistik alanında doktora öğrencisi Nicholas Irons ve  istatistik ve sosyoloji profesörü Adrian Raftery, Kovid-19 vakalarını araştırmak  için bir istatistiksel model geliştirdi.
 
Bu modele göre, mart ayı itibarıyla ABD'de yaşayan 65 milyon kişinin  (nüfusun yüzde 19,7'si) enfekte olduğu tahmininde bulunuldu.
 
Irons ve Raftery, The COVID Tracking Project (Kovid İzleme Projesi)  verilerine ve Indiana ile Ohio eyaletinde rastgele yapılan testlere dayanarak,  ABD'de doğrulanmış her vaka için test yoluyla doğrulanmayan 2,3 vaka  olabileceğini kaydetti. Bu da, ABD'deki Kovid-19 vakalarının yaklaşık yüzde  60'ının bildirilmediği anlamına geliyor.
 
Öte yandan araştırmacılar, salgının ciddiyeti ve testlerin mevcudiyeti  gibi faktörlere bağlı olarak eksik sayım oranının eyaletlere göre büyük ölçüde  değiştiğini ifade etti.
 
Virüsün son derece bulaşıcı Delta varyantına atıfta bulunan Irons,  ABD'deki insanları uyanık kalmaya ve aşı olmaya çağırdı.
 
Irons, Boston Globe'a verdiği demeçte, "Tetikte olmazsak daha fazla  ölümün meydana gelmesi için hala çok fazla potansiyel var ve mümkün olduğunca çok  aşı olmaya çalışmıyoruz." dedi.
 
Araştırmanın sonuçları, Proceedings of the National Academy of  Science'da (Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde) yer aldı.
 
Temmuz ayının başlarında, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü de  enfeksiyonların bildirilenden 12 kat yüksek olduğunu tespit eden bir çalışma  yayınlamıştı.
 
Ocak ayında ise Minnesota Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada,  tüm ölümlerin yüzde 35'inin bildirilmediğinin tahmin edildiği açıklanmıştı.
 

ETİKETLER

Washington Üniversitesi koronavirüs vaka
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.