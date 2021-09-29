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Tedirgin eden açıklama: Yeryüzünden tamamen yok oldu

AA |  29 Eylül 2021 Çarşamba - 18:04 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 18:04

ABD'de, ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan 23 canlı türünün soyunun tükendiği bildirildi.


ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisinden yapılan açıklamada, çoğu güney  eyaletleri ile Hawaii adasında yaşayan kuş, balık ve diğer canlılardan oluşan 23  türün artık bulunamadığı belirtildi.
 
Açıklamada 11 kuş, 8 taze su midyesi, 2 balık ile bir yarasa ve bitki  türünün yeryüzünden tamamen yok olduğunun düşünüldüğü kaydedildi.
 
Söz konusu türlerin 1960’lardan bu yana nesli tükenmekte olan türler  listesinde yer aldığına dikkat çekildi.
 
Kaybolan türlerin arasında en öne çıkan fildişi gagalı ağaçkakan  cinsinin Arkansas, Louisiana, Mississippi ve Florida eyaletleri bataklıklarında  yaşadığı ve en son 2004’te görüldüğü kaydedildi.
 
İnsan kaynaklı çevresel değişimler etkili oluyor
 
23 canlı türünün yok olmasında iklim değişikliği, su kirliliği, ağaç  kesimi, madencilik, aşırı avlanma ve yerleşim alanlarının genişlemesi gibi  faktörlerin etkili olduğuna vurgu yapıldı.
 
Balık ve Yaban Hayati Servisinden bilim insanı Bridget Fahey,  canlıların tükenmesinde insan kaynaklı çevresel değişime işaret ederek, "Bu 23  türün her biri, ulusumuzun doğal mirası ve küresel biyoçeşitlilik için kalıcı bir  kaybı temsil ediyor." ifadesini kullandı.
 
Dünya genelinde ise son yıllarda 902 canlı türünün yok olduğunun altı  çizilerek, bazı türlerin resmi olarak kayıtlara geçmemiş olması nedeniyle gerçek  rakamların bunun çok üzerinde olduğuna dikkat çekildi.
 
 Birçok bilim insanının, canlı türlerinin yok olma hızının endişe  verici düzeye ulaştığına vurgu yaparak, dünyanın bir "yok olma krizi" içinde  olduğu konusunda uyardığı kaydedildi.

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ABD canlı türü soy
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