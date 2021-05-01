Tedirgin eden açıklama: O tarihe dikkat, dördüncü dalga göreceğiz...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyonun canlı yayınında koronavirüsle mücadeleyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİR DÖRDÜNCÜ DALGA GÖRECEĞİZ"

Salgında yeni bir dalganın daha görüleceği uyarısında bulunan Ceyhan, "Yüzde 70'ler civarında aşılama yapmadan biz kesinlikle bir dördüncü dalga göreceğiz. Bundan kaçınmak mümkün değil. Bu dalgayı görmemenin tek yolu toplumun büyük bir ksımını aşılamaktır. Bu dalganın büyük mü küçük mü olacağı, bizim alacağımız tedbirler ve onlara uyumla alakalı. " diye konuştu.

CEYHAN İKİ TARİHE DİKKAT ÇEKTİ