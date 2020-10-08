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Tedbirlere uyuldu, vakalar azalıyor

İHA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 15:57 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 15:57

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş ve ekipler, iş yerlerinde corona virüs denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ekipler tedbirlere uymayanları uyardı.


Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, “Her hafta olduğu gibi ülke genelinde kovid denetimleri gerçekleştiriliyor. Bizler de tüm ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizde denetim halindeler. 7 gün 24 saat bu denetimleri yapıyoruz. İlçelerimizde de kaymakamlarımız öncülüğünde bu denetimlerimiz devam ediyor.

Her zaman söylediğim gibi amacımız vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, bu işin ciddiyetini onlara anlatmak ve toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır. Çok şükür ki bu toplumsal farkındalık büyük ölçüde oluşmuş durumdadır. Maskede yüzde 98 oranında kurallara uyma söz konusudur. Aynı zamanda hijyen ve mesafe konusunda da duyarlı. Bu tedbirlerimiz sayesinde de virüsün artış hızının önüne geçmiş durumdayız. En azından bu hızı durdurmuş ve çevirmiş durumdayız. Ama bu demek değildir ki vatandaşlarımız rehavete kapılmasın. Rehavete kapılmadan bu tedbirlere sıkı sıkıya sarılarak inşallah hep birlikte bu virüsü yenebileceğiz. Güzel ve sağlıklı günler bizleri bekliyor. Vatandaşlarımıza duyarlı oldukları için ve tedbirlere uydukları için teşekkür ediyorum” dedi.

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