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Tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu

DHA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 1:08 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 1:08

Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel bir yatılı bakım merkezinde kalan zihinsel engelli İsmet Hiçkorkmaz (63) odasında ölü bulundu.


Olay akşam saatlerinde Derince Çınarlı Mahallesinde bulunan özel bir yatılı bakım merkezinde meydana geldi. Zihinsel engelli İsmet Hiçkorkmazın akşam yemeğine çıkmaması nedeniyle durumundan şüphelenen görevliler odaya girdi. Hiçkorkmazı odada yerde yatar vaziyette gören görevliler, 112 Acile duruma bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hiçkorkmazın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İsmet Hiçkorkmazın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. İsmet Hiçkorkmaz'ın yaklaşık 9 aydır bakım merkezinde tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli Derince İsmet Hiçkorkmaz
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