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Tedavi edilen caretta carettalar doğal yaşam alanlarına bırakıldı

AA |  20 Ağustos 2020 Perşembe - 9:40 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 9:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Antalya'nın Kaş ilçesinde katıldığı Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı'nda, tedavileri tamamlandıktan sonra çip takılan caretta carettaları denize bıraktı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine  Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kaş ilçesinde  tedavileri tamamlanan caretta carettaları denize bıraktı, Patara Antik Kenti'ni  gezdi.   Bakan Kurum'un davetlisi olarak Patara Deniz Kaplumbağaları Koruma ve  İzleme Programı'na katılmak üzere Patara Sahili'ne gelen Erdoğan, ilk olarak   Türkiye'nin Akdeniz sahillerinde yaşayan deniz kaplumbağalarını anlatan video  izledi.    
 
Erdoğan, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Patara  Deniz Kaplumbağaları Koruma ve İzleme Programı hakkında bilgi aldı.   Uydu takip cihazı takılan üç deniz kaplumbağasından birine "Belkıs"  ismini veren Erdoğan, "Belkıs" ile birlikte bakanlık tarafından "Patara" ve  "Likya" adı verilen kaplumbağaların denizle kavuşması etkinliğine katıldı. Erdoğan, kaplumbağalardan birisini kucağında taşıyarak doğal yaşam  alanına bıraktı.  Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, çok güzel bir olaya şahitlik  ettiklerini ve deniz kaplumbağalarını maviliklere bıraktıklarını söyledi.  
 
   Caretta carettaların denizlerin en nadide sakinlerinden birisi  olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:  "Bu türün, 100 milyon yıldan fazla okyanuslarda yaşadığı biliniyor.  Onlar dünyanın en eski şahitleri ama ne yazık ki nesilleri tükenme tehlikesiyle  karşı karşıya. Onları hayatta tutmamız lazım. Çünkü kıyı ve deniz ekosistemi için  vazgeçilmez bir role sahipler. Etçil türleri, denizanalarını öğüterek küçük deniz  canlılarının beslenmesini sağlıyorlar. Otçul türleri ise denizaltında adeta bir  bahçıvan gibi çalışıp, deniz çayırlarının sağlıklı kalmasına hizmet ediyorlar.  Onların yaşam alanlarını ve göç yollarını her türlü tehditten korumalıyız.  Balıkçılık faaliyetlerinin ve deniz taşıtlarının zarar vermesinin önüne  geçmeliyiz ve her tür deniz kirliliğine engel olmalıyız. Denizleri özellikle  plastiklerden arındırmalıyız." 
 
Caretta carettaları korumak için teknolojiden faydalanmanın çok önemli  olduğunu vurgulayan Erdoğan, takılan çiplerle bilim insanlarının kaplumbağaların  serüvenini izleyeceklerini ve karşılaştıkları tehditleri takip edeceklerini dile  getirdi. Türkiye'nin deniz kaplumbağalarını koruma noktasında Akdeniz'de örnek  ülke olmasının çok sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, "İnşallah bundan  sonra da bilim insanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın  ortak çabasıyla onları korumaya devam edeceğiz. Dünya hepimizin ortak evi. O  nedenle, kirlilikle mücadele de hepimizin ortak derdi olmalı. Bu muhteşem  kumsallardan denize açılan yavru kaplumbağalar, 25 yıl tüm Akdeniz'i dolaştıktan  sonra buraya gelip yuva yapacaklar. İnanıyorum ki, geri döndüklerinde  torunlarımız onları aynı hassasiyetle karşılayacak. Sürdürülebilir bir deniz ve  kıyı temizliği, bu canlılara borcumuzdur." diye konuştu.  
  
 Bu alanda çalışma yapan tüm kurumlara ve bilim insanlarına teşekkür  eden Erdoğan, gayretlerinin devamını diledi.  "Belkıs" adını verdikleri kaplumbağayı denize bıraktıklarını anlatan  Erdoğan, "Ben de çip sayesinde takipçisi olacağım. Hepsinin yolu ve bahtı açık  olsun. Gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.   
 
   "Yuvalama sahası 8 bine çıktı" 
 
   Bakan Murat Kurum ise her türlü çevre ile doğa projesine destek  verdiğini belirttiği Emine Erdoğan'a teşekkür etti. Bakanlık olarak ülkenin her yerinde doğayı ve çevreyi koruyan  faaliyetler yürüttüklerini aktaran Kurum, "1990'lı yıllarda 1500 olan yuvalama  sahası 8 bine çıktı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, ülkemizdeki  kaplumbağaları tehlikeli sınırından en az endişe verici sınırlara çekti. Bu  anlamda yaptığımız çalışmalar çok önemli. DEKAMER aracılığıyla gönderdiğimiz  kaplumbağalarımızı anlık izliyoruz. Geçen yıl İztuzu'ndan 'Tuğba' isimli  kaplumbağamızı göndermiştik. Şu an Arnavutluk sınırlarına kadar geldi." şeklinde  konuştu. Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm denizler ve kıyılardan 72 bin  500 ton deniz çöpü topladıklarını da kaydetti.  
 
   Patara Antik Kenti'ne ziyaret 
 
   Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum ile beraberindekiler, plajdaki  programın ardından "2020 Patara Yılı" kapsamında Patara Antik Kenti'ni ziyaret  etti. Antik kentteki araştırmaların başkanı Prof. Dr. Havva Işık'tan kazı ve  restorasyon çalışmalarına dair bilgi alan Erdoğan, dünyanın ilk meclis binası  olma özelliğine sahip tarihi yapıyı inceledi. Burada kısa bir müzik dinletisini  izleyen Erdoğan, gazetecilerle de bir araya geldi.  Emine Erdoğan'a, Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi gezisi sırasında  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum'un yanı sıra Çevre ve  Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kültür ve Turizm  Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi  Pervin Ersoy, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi  (DEKAMER) Başkanı Yakup Kaska, DEKAMER Proje Başkanı Eyüp Başkale, TURMEPA  (DenizTemiz Derneği) Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Türkiye Sualtı  Sporları Federasyonu Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan, Akdeniz Koruma Derneği  Başkanı Zafer Kızılkaya, serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen ve  basın mensupları eşlik etti.
 

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