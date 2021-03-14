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Tecavüze kalkışan kişiyi bıçaklayarak öldürdü

DHA |  14 Mart 2021 Pazar - 21:17 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 21:17

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Ali M., iddiaya göre birlikte uyuşturucu kullandıktan sonra kendisine cinsel tacizde bulunan Afgan uyruklu Nur Muhammet'i bıçaklayarak öldürdü.


Olay saat 19.00 sıralarında Kaynaşlıya bağlı Üçköprü Köyünde meydana geldi. Afganlı gençler kaldıkları evde uyuşturucu içtikten sonra iddiaya göre Nur Muhammet, vatandaşı Ali M.ye cinsel tacizde bulundu. İkili arasında çıkan kavga sırasında Ali M., Nur Muhammeti göğsünden defalarca bıçakladı. Nur Muhammed, bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. 
 
Haber verilmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Ali M. ile birlikte 8 kişiyi gözaltına alarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Nur Muhammetin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

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Düzce Kaynaşlı cinsel taciz
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