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Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı

AA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 18:07 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 18:07

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını bildirdi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını bildirdi.
 
Demir, test atışının görüntüsünün yer aldığı Twitter paylaşımında, "Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı. ROKETSAN'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı. 
 
 

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Teber mühimmat İHA
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