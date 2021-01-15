TEB yeni kararı resmen duyurdu! Değişti...

TEB harekete geçti ve resmen açıkladı. Yüz binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev banka yeni kararını hesabı olan tüm müşterilerine duyurdu. TEB'den yapılan açıklamada şubelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. Karar uygulamaya konuldu ve başladı. İşte yeni çalışma saatleri...

Türk Ekonomi Bankası (TEB) harekete geçti ve yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yeni bir karar aldı. Dev bankadan yeni açıklama geldi. TEB şubelerinin çalışma saatlerinde yeniliğe gitti ve tüm müşterilerine kararı duyurdu. Yeni karar dün uygulamaya konuldu ve artık güncellenen çalışma saatlerine göre hizmet veriliyor. Öte yandan bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmek için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamalarının tercih edilebileceğine dikkat çekildi. TEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA TEB'in sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Türk Ekonomi Bankası (TEB), şubelerinin çalışma saatlerini güncelledi. Buna göre TEB şubeleri, 14.01.2021 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

TEB müşterileri, bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmek için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamaları CEPTETEB ile CEPTETEB İŞTE’yi, TEB İnternet Şubesini ve TEB ATM’lerini tercih edebilecek."