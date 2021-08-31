TEB resmen duyurdu! Ücret ve faiz yok, bugün son, hesabı olan herkes...

TEB'den flaş açıklama! Gelir vergisi ödemelerine ilişkin duyuru geldi. Bankada hesabı olan yüz binlerce kişiye duyuruldu. Gelir vergisi ödemeleri kredi kartlarıyla ücretsiz ve faiz de ödemeden 3 taksitte yapılabilecek. Bugün fırsat için son gün.
TEB'in sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Gelir vergisi ödemelerinize faizsiz ve ücretsiz 3 taksit fırsatı TEB'de. Gelir vergisi ödemelerinizi TEB Kredi Kartlarınızla ücret ve faiz ödemeden 3 taksitte ödeme kolaylığından yararlanmak için bugün son gün." ifadeleri kullanıldı.