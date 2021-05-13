TEB resmen duyurdu! Sıfır faiz fırsatı, 5 ay vade ile...

TEB resmen duyurdu. Kredilerle ilgili açıklama geldi. Avantajlı faiz oranları sunuluyor. Aynı zamanda sıfır faiz ve 5 aya varan vade fırsatından da yararlanılabiliyor. TEB'den konuyla ilgili açıklama yapıldı. Üreticiler için TEB Harman Kart’ta ek faizsiz dönem avantajı ve yeni işbirlikleriyle, tarım kredilerinde mayıs ayına özel avantajlı faiz oranı ve 3 yıla varan vade seçenekleri sunuluyor. Öte yandan üreticiler, TEB’in sektörün öncü kurumları ile gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında alışverişlerinde beş aya varan vade ve sıfır faiz avantajından da yararlanabiliyor.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) 2007 yılından bu yana Tarım Bankacılığı alanında sunduğu ürün ve hizmetlerle hem ülke ekonomisinin gelişmesi hem de üreticilere destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Ülke genelindeki tüm üreticilerin 14 Mayıs Çiftçiler Günü’nü kutlayan TEB , bu kapsamda üreticilerin finansmana erişimde en büyük destekçisi TEB Harman Kart’ta ek faizsiz dönem avantajı ve yeni işbirlikleriyle, tarım kredilerinde mayıs ayına özel avantajlı faiz oranı ve 3 yıla varan vade seçenekleri sunuyor.

Üreticilerin temel girdilerinin temininde çok önemli bir rol oynayan ve faizsiz dönem avantajı ile geri ödeme imkânı sunan TEB Harman Kart, üreticilerin akaryakıt, gübre, zirai ilaç, tohum ve yem gibi ihtiyaçlarını kolayca temin etmesini hedefliyor. Üreticiler; TEB’in sektörün öncü kurumları ile gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında alışverişlerinde beş aya varan vade ve sıfır faiz avantajından da yararlanabiliyor.

TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, Türkiye ekonomisinin yaklaşık dörtte birini istihdam eden tarım sektörünün ülke ekonomisi için önemli rol oynadığına dikkat çekerek, “Salgın döneminde önemini bir kez daha anladığımız ülkemiz tarımı ve çiftçilerimizin artan işletme sermayesi ihtiyacına destek olmak için çalışıyoruz. Çiftçimizin özellikle bu dönemde şubeye gelmeden de bankacılık hizmetlerimizden faydalanabilmeleri için süreçlerimizi dijitalleştirdik. Tarımsal finansmana ihtiyaç duyan müşterilerimize hızlı ve minimum temasla bankacılık hizmeti sunmaya özen gösterdik” dedi. Cengiz, tarım şubelerindeki portföylerin, üreticilerin üretim döngülerine artı değer katmak için yaptıkları analizlerle rehberlik ettiğine dikkat çekerek, “Şubelerimizin yanı sıra tarım ağırlıklı ilçelerde hizmet verdiğimiz Tohum Şubelerinde de çoğunluğu Ziraat Mühendisi olan, sektörü yakından tanıyan, çiftçilerin finansal ihtiyacını doğru belirleyerek doğru hizmeti sunan, deneyimli kadrosu ile bankacılık hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

“Hızlı Kredi” ile minimum evrakla saniyeler içerisinde kredi

Çiftçi Kayıt Sistemi entegrasyonu sayesinde üreticiler sadece T.C. kimlik numaraları ile ek evrak ve belge temin etmek zorunda kalmadan saniyeler içinde minimum evrakla veya evraksız bir şekilde kredi kullanabiliyor.