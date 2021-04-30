TEB resmen duyurdu! Hesabı olan herkes için geçerli

Pandemi nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında bankalar mesai saatlerinde değişikliğe gitti. TEB de mesai saatlerini değiştirdi. Yapılan yeni düzenleme tüm müşterilere SMS ile duyuruldu.
Türk Ekonomi Bankası (TEB), 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak tam kapanma kurallarına göre şubelerinin çalışma saatlerini güncelledi. Buna göre TEB şubeleri, 30.04.2021 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.
TEB müşterileri, bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmek için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamaları ile TEB İnternet Şubesini ve TEB ATM’lerini tercih edebilecek.