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TEB resmen duyurdu! Hesabı olan herkes için geçerli

30 Nisan 2021 Cuma - 7:32 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 7:45

TEB harekete geçti ve resmen açıkladı. Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Dev bankada hesabı olan tüm müşteriler için geçerli. TEB önemli bir adım attı. Değişiklik kararı verildi. Yeni karar bugünden itibaren uygulanmaya başlayacak. Banka tüm müşterilerine çalışma saatlerinin değiştiğini açıkladı ve yeni mesai saatlerini duyurdu. İşte TEB'in yeni açılış ve kapanış saatleri...


Pandemi nedeniyle alınan yeni tedbirler kapsamında bankalar mesai saatlerinde değişikliğe gitti. TEB de mesai saatlerini değiştirdi. Yapılan yeni düzenleme tüm müşterilere SMS ile duyuruldu. 
 
Türk Ekonomi Bankası (TEB), 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak tam kapanma kurallarına göre şubelerinin çalışma saatlerini güncelledi. Buna göre TEB şubeleri, 30.04.2021 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. 
 
TEB müşterileri, bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmek için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamaları ile  TEB İnternet Şubesini ve TEB ATM’lerini tercih edebilecek.
 

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