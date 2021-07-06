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TEB resmen duyurdu! 6 ay geçerli, ücretsiz olacak

AA |  06 Temmuz 2021 Salı - 20:51 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 20:51

TEB harekete geçti. Yeni karar vatandaşlara duyuruldu. 6 ay boyunca geçerli olacak. Ücretsiz olarak yapılabilecek. TEB tarafından avantajlı paketler hayata geçirildi. Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ'lerin dış ticaret işlemlerini avantajlı fiyatlarla gerçekleştirecekleri masraf paketlerini kullanıma sundu.


TEB müşterilerine duyurdu. Avantajlı paketler ile önemli kolaylıklar sağlanıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB Dış Ticaret Masraf Paketleri ile  KOBİ'ler, ithalat ve ihracat işlemlerinde swift ve transfer masraflarını uygun  fiyatlarla yönetirken, TEB FX Platformu'nda avantajlı kurlarla işlem yapabilecek.               

6 aylık süre ile geçerli TEB Dış Ticaret Masraf Paketleri, KOBİ'lerin  işlem adetlerine göre 3 farklı şekilde sunuluyor ve paketler kapsamında 25  yapraklı çek karnesi de ücretsiz olarak veriliyor.               

TEB, 2005'ten bu yana "Danışman Banka" anlayışıyla finansal desteğinin  yanı sıra finansal olmayan ürün ve hizmetleriyle de KOBİ'lerin yanında olmaya  devam ediyor. KOBİ'lerin rekabette farklılaşmalarını sağlayacak ürün ve  hizmetlere odaklanan TEB, KOBİ'lere dış ticaret işlemlerinde faydalanabilecekleri  pek çok avantajı içeren masraf paketleriyle yurt dışı işlemlerinde de destek  olmayı hedefliyor.                TEB, ortağı BNP Paribas'ın 60'tan fazla ülkede, 100'den fazla noktada  aktif olan dış ticaret merkezleri ile müşterilerine hizmet verirken, Akreditif  Vesaik Hazırlama Hizmeti gibi özellikli operasyonel çözümler de sunuyor.                Global dış ticaret ağının yanı sıra TEB, bölgesel olarak yapılanmış  dış ticaret ekibiyle tahsilat ve ödeme yöntemleri konusunda müşterilerine yol  gösteriyor.               

TEB, yoğun dış ticaret işlemleri olan firmaların ihtiyaçlarına göre  hizmet ağını yapılandırdığı şubelerinde de müşterilerine ayrıcalıklı hizmet  vermeye devam ediyor.               

TEB'in sunduğu Dış Ticaret Masraf Paketi'nden yararlanmak isteyenler  teb.com.tr'yi ziyaret ederek bilgi alabiliyor ve TEB şubelerinden başvuru  yapabiliyor.   

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