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TEB resmen duyurdu! 3 ay ödeme yok...

18 Aralık 2020 Cuma - 8:10 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 10:03

Türk Ekonomi Bankası resmen duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada detaylar tek tek vurgulandı. TEB vatandaşları ihtiyaçlarını karşılamak için 36 ay vadeye kadar 1.35’ten başlayan faiz oranında yeni bir kampanya başlattı. Kredi kampanyasında 3 ay ertelemede var.


Türk Ekonomi Bankası (TEB), yeni yıla girerken tüm ihtiyaçların daha kolay karşılanması için 36 ay vadeye kadar 1.35’ten başlayan faiz oranında yeni bir kampanya başlattı.TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB müşterisi olsun veya olmasın vatandaşlarımızın rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için 3 aya kadar ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyamızı sunduk. Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi kampanyasına dileyen herkes şubelerimiz veya dijital bankacılık kanallarımız üzerinden başvurabiliyor” dedi. 

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