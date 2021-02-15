TEB nok 404 hatası veriyor! CepteTEB çöktü mü? TEB mobil bankacılığa erişim sorunu, girilemiyor!

TEB’e sabah saatlerinden itibaren erişim sağlanamıyor. Cepteteb’e giriş yapamayan kullanıcılar arama motorları üzerinden TEB çöktü mü, neden erişim sağlanamıyor sorularına yanıt aranmaya başladı. İşte detaylar…

TEB’de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Ziraat Bankası sonrası CepteTEB’e de giriş yapılamadı. TEB Bankası, mobil ve masaüstü giriş yapmak isteyen kullanıcılarına internetiniz yok, lütfen internetinizi kontrol edin uyarısı veriyor. CepteTEB neden erişim sağlanamıyor? CepteTEB ne zaman düzelecek sorusu cevap arıyor!

CEPTETEB’E NEDEN GİRMİYOR?

CepteTEB internet problemi açıklaması sonrası “Şu anda işlem yapamıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz (NOK_404) hatası vermeye başladı.

15 Şubat’ın maaş günü olması banka uygulamalarının yaşanan yoğunluktan dolayı teknik sıkıntı yaşadığı belirtiliyor. Bankadan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

CEPTETEB NEDİR?

CEPTETEB, tüm bankacılık işlemlerini internet, mobil, Destek Merkezi ve ATM gibi dijital kanallar aracılığı ile mümkün olan en basit ve en hızlı hali ile sunan, TEB'in yeni nesil dijital bankacılık platformudur.

HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

CEPTETEB İnternet Şubesinden yapabileceğin temel işlemler; kolayca hesap açabilir ve kapatabilirsin. USD, EUR, GBP veya altın alıp, satabilirsin. Dilediğin Banka Hesabına ya da kendi hesapların arasında Para Transferi yapabilir, para transferlerin ve ödemelerin için talimat oluşturabilirsin. Fatura ve Vergi ödemelerini gerçekleştirebilir, faturasız telefon hatlarına TL yükleyebilirsin.