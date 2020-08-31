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TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:11 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 16:32

31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.


Merkez Bankası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır." denildi.
 

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TCMB Libya Merkez Bankası Mutabakat zaptı
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