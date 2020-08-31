Merkez Bankası'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır." denildi.
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TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı
31 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:11 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 16:32