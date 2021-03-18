TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanır? Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 17'de sabit tuttu. Yabancı ekonomistler ve stratejistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde artışa gitmesini bekliyor. Peki, Mart 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında bugün toplanacak. Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını bugün açıklayacak. Şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı. Döviz piyasası ve ons altın kaynaklı altın fiyatlarını yakından ilgilendiren açıklama merakla beklenirken, gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Peki, PPK faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARI KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MB’nin 2021 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre Mart ayı toplantısı 18 Mart 2021 günü saat 14:00’te gerçekleştirilecek.

Naci Ağbal göreve geldikten sonra iki ay faiz artırımına gidilmiş Ocak 2021’de ise faiz aynı seviyede tutulmuştu. Şubat 2021 kararında ise Ocak ayında olduğu gibi faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti.

Mart ayında hangi kararın alınacağı ise 18 Mart 2021’de netleşmiş olacak.

NACİ AĞBAL AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’dan Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Mart 2021 döneminin faiz kararına yönelik sinyallerin verildiği açıklamada “Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.