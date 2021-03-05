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TCMB Başkanı Naci Ağbal'dan fiyat istikrarı açıklaması

05 Mart 2021 Cuma - 14:32 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 14:52

TCMB Başkanı Naci Ağbal: "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek."


TCMB Başkanı Naci Ağbal, "TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz, temel görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak ve bunu kalıcı hale getirmek. Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.
 
"Tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır"
 
TCMB Başkanı Ağbal, "Merkez Bankası olarak her ne kadar kararlı olsak da bu konuda toplumun her kesiminin desteğine ihtiyacımız var. Bu zorlu yolculuğumuzda tüm paydaşlarla eş güdümlü çalışmak bize önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

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