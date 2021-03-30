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TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan flaş enflasyon ve faiz açıklaması!

30 Mart 2021 Salı - 14:39 | Son Güncelleme : 30 03 2021 - 15:58

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.


 Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın  açılışında yaptığı konuşmada, gelecek dönemde TCMB çatısı altında tüm çalışma  arkadaşlarıyla birlikte üzerlerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine  getireceklerine inandıklarını dile getirdi.
 
Yeni dönemin ülkeye, millete ve bankaya hayırlı olması temennisinde  bulunan Kavcıoğlu, toplantının, son bir yıldır devam eden, hem günlük hayatı hem  de dünya ekonomilerini derinden etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  nedeniyle koruyucu önlemler çerçevesinde gerçekleştirdiklerini söyledi.
 
Kavcıoğlu, salgının tüm dünyada pek çok şeyin yanında ekonomik anlamda  da güçlükler ve belirsizlikler yarattığına işaret ederek, "Bildiğiniz gibi,  2020'nin ilk çeyreğinde başlayan ve hastalığın yayılımını engellemek için  uygulamaya konan tedbirler, tüm dünyada büyüme performanslarını olumsuz  etkilemiştir. Bu nedenle ülkeler genişleyici parasal ve mali politikalar ile  hastalığın ekonomiler üzerindeki olası etkilerini asgari seviyeye indirmeye  çalışmışlardır. Geldiğimiz noktada genişleyici politikaların yanı sıra aşılama  sürecinde yaşanan olumlu gelişmenin etkisiyle küresel büyüme görünümünde iyileşme  ve uluslararası emtia fiyatlarında artış görülmektedir. Ancak, devam eden aşılama  çalışmalarına karşın, aşılama süreci ve salgın hastalığın seyrine ilişkin  belirsizliklerin sürmesi küresel ekonomiye ilişkin riskleri canlı tutmaktadır."  diye konuştu.
 
İlk Genel Kurul katılımında para politikasına yönelik bazı önemli  hususları da paylaşan Kavcıoğlu, şunları kaydetti:
 
"Merkez Bankasının Kanun ile belirlenmiş görev ve yetkiler  çerçevesinde, enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para  politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir. Fiyat  istikrarı şeklinde tanımlanmış ve Hükümetimizle birlikte belirlenmiş olan orta  vadeli enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu  hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağız.  Ocak Enflasyon Raporu'nda ortaya koyduğumuz orta vadeli çerçeveyle uyumlu şekilde  2023 yılında enflasyonu yüzde 5'e indirmek ve bu seviyeyi kalıcı kılmak konusunda  kararlı olduğumuzun altını çizmek isterim. Hedeflediğimiz düşük enflasyon  ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için bir ön koşul olduğunun  farkındayım. Kurumsallığımız, güçlü analiz kapasitemiz ve üzerimize düşen  sorumluluğun bilinciyle, bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir tutum  içerisinde olacağız."
 
"Enflasyonla mücadele kararlılığımızla TL'nin gücünü ve itibarını  sağlayacağız"
 
Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak, temel amaçları doğrultusunda  ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam  edeceklerini vurguladı.
 
Gelecek dönemde, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının, temel  politika aracı olmaya devam edeceğini ve para politikasını sade bir operasyonel  çerçevede uygulamayı sürdüreceklerini aktaran Kavcıoğlu, "Enflasyon odaklı para  politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı  kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak. Enflasyonla mücadele  kararlılığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız." dedi.
 
Kavcıoğlu, içinde bulunulan dönemde enflasyon ve enflasyon  beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin sıkı bir para politikası duruşu  gerektirdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:
 
"Parasal duruş, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri  dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa sürede tesis edecek ve orta vadeli  hedeflerimize ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık  düzeyinde belirlenmeye devam edilecektir. Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden  güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi  muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam  edeceğiz. Özetle, kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içerisinde, enflasyon  başta olmak üzere makro ekonomiye yönelik tüm veri akışını göz önünde  bulundurarak alacağız. Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden  en iyi şekilde yararlanarak, enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.  Unutulmamalıdır ki; fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar ülke risk  primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış  eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla  makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle,  yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde  devamı için uygun zemin oluşacaktır."
 
Kavcıoğlu, hükümet tarafından açıklanan ekonomik reform paketinde  öngörülen kazanımların gelecek dönemde hayata geçirilmesinin, güveni ve istikrarı  pekiştirerek hem enflasyonda kalıcı düşüş hem de sürdürülebilir büyüme için  kritik öneme sahip olacağını ifade etti.
 
Bundan sonra da politikaların etkinliğini artırmak ve paydaşların  görüş ve önerilerini almak amacıyla iletişim kanallarını etkin bir şekilde  kullanmaya devam edeceklerini belirten Kavcıoğlu, uygulayacakları politikalarda,  şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkelerine bağlı olarak aldıkları kararları  kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.
 
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun konuşmasının ardından, Genel Kurul  toplantısına geçildi.
 

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