TCL hangi ülkenin markası? TCL telefon fiyatları ne kadar?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL'nin Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladığını açıkladı. Pek çok kişi de bu haberin ardından TCL hangi ülkenin? TCL telefon fiyatları ne kadar? TCL akıllı telefon özellikleri neler? sorularını araştırıyor. İşte TCL ile ilgili merak edilenler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tekirdağ 'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Çerkezköy OSB'de TCL markasıyla üretime başlayan tesisi ziyaret etti. Bakan Varank, yaptığı değerlendirmede akıllı telefon pazarında global markaların yatırımlarını Türkiye'ye çekmeye başladıklarını söyledi. Peki, TCL hangi ülkenin? TCL nerenin markası? TCL telefon fiyatları ne kadar? TCL akıllı telefon özellikleri neler? İşte detaylar...

TCL HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

TCL, Arçelik ile işbirliği yaptı. TCL Türkiye'de telefon üretecek. TCL Corporation, merkezi Çin'in Guangdong eyaletinin Huizhou şehrinde olan çok uluslu bir elektronik şirketidir. Televizyon alıcısı, cep telefonu, akıllı telefon, klima, çamaşır makinesi, buzdolabı ve küçük elektrikli ev aletleri gibi ürünleri tasarlar, geliştirir, üretir ve satar. 2010 yılında dünyanın 25. büyük elektronik üreticisi oldu. 2013'te pazar payı ile üçüncü büyük televizyon üreticisi oldu.

Şirket, 1981'de TTK markası altında kaset üreticisi olarak kuruldu ve TDK Corporation kasetlerini çıkardı. 1985 yılında fikri mülkiyet ihlali nedeniyle TDK tarafından dava açıldıktan sonra şirket, markasını TCL'ye teslim etti. İsim Telephone Communication Limited'in baş harfleri idi. 1980'lerde Çin pazarında tüketici elektroniği üretmeye başladı ve 2000'li yıllarda yurtdışına satış yapmaya başladı.

Devlete ait bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olmasına rağmen, TCL birkaç Hong Kong merkezli yatırımcı ile ortak girişim olarak kurulmuştur. Temmuz 2003'te TCL başkanı Li Dongsheng, küresel pazarlarda ("Ejderhalar") iki rekabetçi TCL işini ve Çin'deki üç lider şirketini ("Kaplanlar") kurmak için resmi olarak "Ejderha ve Kaplan Planı" ilan etti.

Kasım 2003'te TCL ve Fransa'nın Technicolor SA şirketi, dünya çapında televizyonlar ve DVD oynatıcılar üretmek için bir ortak girişim oluşturulduğunu açıkladı. TCL, ortak girişimin% 67 hissesini aldı, Thomson SA hisselerin geri kalanını elinde tuttu ve TCL-Thomson tarafından yapılan televizyonların Asya'daki markası ve Avrupa 'da Thomson ve RCA markaları altında pazarlanması konusunda anlaşmaya vardı. Nisan 2004'te TCL ve Alcatel, aynı isimli bir cep telefonu üretim ortak girişiminin kurulmasını açıkladı. TCL yüzde 55 hisse karşılığında girişimde 55 milyon euro ödedi.

Mayıs 2005'te TCL, 63.34 milyon $ (8.1 milyon $) değerinde TCL Multimedia hissesi karşılığında, Alcatel'in cep telefonu ortak girişimindeki% 45 hissesini satın alacağını açıkladı. Haziran 2007'de TCL, cep telefonu bölümünün Alcatel markasını kullanmayı bırakmayı ve beş yıl içinde tamamen TCL markasına geçmeyi planladığını açıkladı. Nisan 2008'de Samsung Electronics, bazı LCD TV modüllerinin üretimini TCL'ye dış kaynakta kullanacağını açıkladı.

Temmuz 2008'de TCL, LCD televizyonlar için iki üretim hattının finansmanı için hisse yerleşimi yoluyla 1.7 milyar yuan (249 milyon dolar) artırmayı planladığını açıkladı. TCL, 2008'de toplam 4.18 milyon LCD TV seti sattı; bu sayı 2007 yılı boyunca üç kat arttı.

Şubat 2014'te TCL, Çin ordusu için iletişim cihazları ve navigasyon sistemleri üreten Çinli bir askeri şirket olan "Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co., Ltd"'nin% 11 hissesini satın almak için 280 milyon RMB harcadı. Ekim 2014'te TCL, akıllı telefonlarda kullanılmak üzere Palm markasını Hewlett-Packard'dan satın aldı. 2016'da TCL, BlackBerry Mobile ile birlikte BlackBerry markası altında akıllı telefonlar üretmek üzere BlackBerry Limited ile anlaştı.

TCL AKILLI TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

TCL akıllı telefon fiyatları ortalama 2 bin ile 10 bin TL arasında değişiyor.