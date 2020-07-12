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TCDD 79 personel alacak! TCDD personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte TCDD personel alım ilanı...

12 Temmuz 2020 Pazar - 15:13 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 15:13

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) sözleşmeli makinist (yardımcı makinist) pozisyonuna açıktan atama yoluyla 79 personel alıyor. Peki, TCDD personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte TCDD personel alımı başvuruları ve ilanın detayları...


TCDD sözleşmeli 79 personel alıyor.  TCDD'de sözleşmeli makinist (yardımcı makinist) pozisyonuna alınacak personel alımları için başvurular 13 Temmuz'da sona eriyor. Peki, TCDD personel alımı başvuruları nasıl yapılır? İşte TCDD  personel alımı başvuruları ve ilanın detayları...
 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) sözleşmeli makinist (yardımcı makinist) pozisyonunda istihdam edilmek üzere 79 personel alıyor. 
 
TCDD'ye alınacak personel Sözleşmeli Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği kapsamında açıktan atama yoluyla ataması yapılacak. 
 
TCDD PERSONEL ALIMINDA ATAMA YAPILACAK İŞYERLERİ VE PERSONEL SAYISI
 
İstanbul - Halkalı Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü: 10 
Ankara - Kayseri Depo Müdürlüğü: 3
Ankara - Çatalağzı Depo Müdürlüğü: 3
Ankara - Çankırı Depo Müdürlüğü: 3 
Ankara - Karabük Depo Müdürlüğü: 3
İzmir - Halkapınar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü: 4
İzmir - Soma Depo Şefliği: 7
Sivas - Kars Depo Şefliği: 4
Sivas - Divriği Depo Müdürlüğü: 18 
Malatya - Malatya Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü: 6
Malatya - Tatvan Depo Şefliği: 4 
Malatya - Van Depo Müdürlüğü: 4
Afyonkarahisar - Afyonkarahisar Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğü: 4
Afyonkarahisar - Tavşanlı Depo Müdürlüğü: 6 
 
SON BAŞVURU 13 TEMMUZ! TCDD'YE BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
 
Giriş sınavına başvuracak adayların ilanda belirtilen belgeleri şahsen veya posta yolu ile TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına 13 Temmuz 2020 tarihine kadar ulaştırmaları gerekiyor. 
 
 
 
 

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