TCDD 25 sürekli işçi alımı yapacak! TCDD işçi alımı başvuru şartları ve koşulları

TCDD sürekli işçi alımı ilanı verildi. TCDD 25 demiryolu trafik operatörünü bünyesinde istihdam edecek. TCDD, başvuru şartları ve gerekli belgeleri de bildirdi. İşte İŞKUR üzerinden yapılacak sürekli işçi alımı detayları...

TCDD İşçi Alımı Genel Şartlar

1-Demiryolu Trafik Kontrolörü sanat kolunda işe alınacak adaylar İSTANBUL il sınırlarında bulunan işyerlerimizde çalıştırılacaktır.

2-Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 46yaşından gün almamış olmak,



3-Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla meslek liselerinin Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik bölümleri ile meslek yüksekokullarının Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik, Makine, Motor, Mekatronik programları ve denklik grubunda yer alan bölüm ve programların birinden mezun olmak Lisans mezunu olarak gelenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.4- Adaylarda, İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibarıyla kent içi raylı sistemlerde 3 yıl tren sürücüsü (Tren Makinisti, Tramvay/Metro Sürücüsü(Vatman)) veya 2 yıl trafik kontrolörü (Demiryolu Trafik Kontrolörü, Trafik BaşKontrolörü (Demiryolu), Kent İçi Raylı Sistemler Trafik Kontrolörü) olarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir. Bu belge e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. Adresinden alınacaktır.



5- İŞKUR’ca gönderilen nihai listedeki adayların; ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları noter huzurunda 17.11.2021 tarihinde yapılacak kura çekimi öncesi aşağıda belirtilen belgeler ile TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında kontrol edilecek ve belgeleri alınacaktır.



6- Tecrübe şartı istenen taleplerimize başvuru yapan adaylar, bunu belgeleyemedikleri takdirde haklarında tutanak düzenlenecek ve Türkiye İş Kurumuna gerekli şartları taşımadığı için başvurusunun kabul edilmediği bildirilecektir.

İstenilen belgeler

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,



-TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicilkaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.-Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)-Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),



- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)ve Diğer Adres Belgesi



- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Karekodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,



-TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr duyurular bölümünde yayımlanan İşTalep Bilgi Formu (Form tükenmez mavi kalemle el yazısıyla doldurulacak ve imzalanacaktır.),



7-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebi için Evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.



8- Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 4 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 17.11.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.



9- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında yapılacak sözlü sınavda adaylar sınav kurul üyelerince; özgüvenlerinin 10puan, yazılı iletişimlerinin 10 puan, sözlü iletişimlerinin 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, mezun oldukları okul bölümüyle ilgili her soru 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemeleri 2 soru ve teknik konulardan 2 soru olmak üzere mesleki alanda 50 puan, toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayın başarı puanı sözlü sınavında almış olduğu puandır. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.



10-Yapılacak sözlü sınavı sonucunda başarılı olup, demiryolu trafik kontrolörü olarak işe başlatılacak adaylardan;



Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarımıza Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili Hastanelerden herhangi birinden 8 hekim imzalı (8 branşın (göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.



Sözlü sınavını kazanan asıl adayların almış oldukları sağlık kurulu raporunda “Agrubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi ile görme/işitme muayeneleri hakkında istenilen değerlendirme sonuçları bulunmayanlar işe başlatılmayacaktır.



-TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak sanat kolları için adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir. Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday bir ay içerisinde ikinci kezpsikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.



11-Teşekkülümüzde görev alacak Demiryolu Trafik Kontrolörü 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.



12-İşe başlayan Demiryolu Trafik Kontrolörü deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.



13-Ataması yapılan adaylar, atandığı işyerinde en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir.



14-Ataması yapılan adaylar, vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.



15-Ataması yapılıp işe başlayan adaylardan 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılan tren teşkil işçilerinden görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarın ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.