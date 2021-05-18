18 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.463 0.63 EURO 10,1830 0.72
USD 8,3400 0.34 ALTIN 500,650 0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM'yi su bastı! Borular patladı

18 Mayıs 2021 Salı - 13:33 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 13:33

TBMM'de su borusunun patlaması sonucunda bazı bölgeleri su bastı. CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram konuyla ilgili, "Teknisyenlerden edindiğimiz bilgiye göre sıcak ve soğuk su boruları patladı. Diz boyuna gelen suyun biriktiğini ve kapıların açılarak suyun koridora geldiğini söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.


TBMM'de su borusunun patlaması sonucunda bazı bölgeleri su bastı.
 
CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram, canlı yayında şu bilgileri verdi: "Muhalefet kulisi ile alt katta bulunan tüp geçidi arasında su borusunun patladığını söylemek mümkün. Teknisyenlerden edindiğimiz bilgiye göre sıcak ve soğuk su boruları patladı. Diz boyuna gelen suyun biriktiğini ve kapıların açılarak suyun koridora geldiğini söylemek mümkün. Bu koridor, muhalefet kulisine bağlanan bir koridor. Ancak arada basamak ve merdivenler olduğu için suyun oraya ulaşmadığını söyleyebiliriz. Meclis'teki teknik ekip hemen o noktaya ulaşarak makine ile suyu çektiler. Teknisyenler neden böyle bir arıza oldu diye çalışmalarını sürdürüyorlar. Duvardaki su borularından kaynaklanan bir problem olduğu belirtiliyor. Sadece borunun patladığı duvarda bir hasar var."
 

ETİKETLER

tbmm su boru
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.