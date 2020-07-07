TBMM yeni başkanını seçiyor! Meclis başkanı adayları kimler?

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için toplanıyor. Bugün 27'nci dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi için toplanacak mecliste oylama saat 16.00'da başlayacak.

MECLİS BAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

OYLAMA NASIL OLACAK?

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.