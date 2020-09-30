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TBMM'ye yeni kanun teklifi! Adı değişiyor, mahalleler...

AA |  30 Eylül 2020 Çarşamba - 22:09 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 22:09

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına, 17 ve 25 maddeden oluşan iki kanun teklifi verdi. Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM'de görüşülecek.

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan ve büyükşehir belediye meclisinin alacağı kararla kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek.


AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile bazı AK Partili  milletvekillerinin imzasını taşıyan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, performans esaslı program  bütçe anlayışının, devlet bütçesinin, uluslararası iyi uygulama örnekleri  kapsamında ve modern bütçeleme yaklaşımlarıyla uyumlu şekilde geliştirilmesini  amaçlıyor.
 
Teklifle, kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri  faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans  göstergelerini içeren performans programı hazırlayacak.
 
Kamu idareleri, bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı  programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık  programı, stratejik planları ile program yapısına uyumlu şekilde ve performans  esasına dayalı olarak gerçekleştirecek.
 
Kamu idareleri; bütçeleri ile stratejik plan ve performans  programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli  olarak veri toplayacak ve analiz edecek. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare  faaliyet raporlarında gösterilecek.
 
Analitik bütçe sınıflandırması esas alınacak
 
Merkezi yönetim bütçe kanununun gider cetvelinin bölümleri, analitik  bütçe sınıflandırması esas alınarak, programlar itibarıyla düzenlenecek.
 
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun gider cetveli program  sınıflandırmasına göre düzenlenecek, ilgili mevzuatta yer alan "tertip" ile  "ilgili hizmet tertibi" ibarelerinin tanımı, program yapısına uygun olarak  yeniden belirlenecek.
 
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar bütçelerini; 3 yıllık bütçeleme  anlayışı, stratejik planları ve performans programları ile program yapısını esas  alarak, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda tanımlanan tertip düzeylerini  içerecek şekilde hazırlayacak.
 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerden bir  bölümünün halen başka bir idareyle birleştirildiği ya da kapatıldığı halde kanuna  ekli cetvellerde bulunmaya devam ettiği için düzenleme yapılacak. Değişiklikle  yalnızca cetvellerde olması gereken idarelere yer verilecek.
 
YÖK Kanunu'nda değişiklik
 
Yükseköğretim Kanunu'nda da değişiklik yapan teklif, tıp fakültesi  açmak isteyen vakıf üniversitelerine bazı şartları taşıma zorunluluğu getiriyor.
 
Tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf üniversitelerinde, eğitim ve  öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 200 yatak  kapasitesine sahip olması ve YÖK'ün tıp eğitimi için gerekli gördüğü asgari  fiziki mekan ve donanım şartlarını sağlaması şartı aranacak.
 
Tıp eğitimi için gerekli şartlar YÖK tarafından, sağlık hizmetlerinin  sunumu için gerekli şartlar ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek.
 
Düzenlemeyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin  yapısında değişikliğe gidilerek, Anayasa Mahkemesinin ilgili kararlarının  gerekçesine uygun şekilde bilimsel özerkliğin temini amaçlanıyor.
 
Cumhurbaşkanlığı raportörü istihdam edilecek
 
Cumhurbaşkanlığının görev alanına giren ve uzmanlık gerektiren  konularda çalıştırılmak için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında,  Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı istihdam  edilebilecek.
 
Cumhurbaşkanlığı raportörleri mesleğe, özel yarışma sınavıyla  Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcısı olarak alınacaklar ve bunlar için mesleğe  girişte ihtiyaca göre yabancı dil şartı aranabilecek.
 
Cumhurbaşkanlığı raportör ve yardımcılarına, TBMM yasama uzmanı ve  yasama uzman yardımcılarına mali ve sosyal hak ve yardımlar, diğer özlük hakları  kapsamında yapılması öngörülen ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde  ödenecek. Emeklilik hakları bakımından da TBMM yasama uzmanı ve yasama uzman  yardımcılarına denk kabul edilecek.
 
Cumhurbaşkanlığı raportörü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcıları,  Devlet Memurları Kanunu'daki ilgili hükümden yararlanacak. Bunlar hakkında  mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavları, tez hazırlama ve  yeterlik sınavları ile bu kanunda yer almayan diğer hususlarda Devlet Memurları  Kanunu hükümleri uygulanacak.
 
Cumhurbaşkanlığı raportörü kadrolarında bulunanlardan hizmetine  ihtiyaç kalmayanlar, Cumhurbaşkanlığı bağlı kuruluşlarında veya bakanlıkların  merkez teşkilatlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve  belirli bir yetişme programı sonrası yeterlilik sınavına tabi tutulan mesleklere  ilişkin durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilecek. Bunların atama  teklifleri Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca yapılacak.
 
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının birimlerinde raportör  unvanıyla görev yapanlardan, hakimler ve savcılar, yasama uzmanları, kamu kurum  ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında uzman, müfettiş, kontrolör gibi kariyer  meslek kadrolarında veya pozisyonlarında bulunanlar Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü  kadrolarına atanabilecek.
 
Bu kadro veya pozisyonlarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler  Başkanlığında süreli personel olmayanlardan anılan Başkanlıkta, 30 Eylül 2020'de  yönetici kadrolarında görev yapanlar Cumhurbaşkanlığı raportörü unvanını kazanmış  sayılacak.
 
Elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınması
 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, umumi hizmet alanları  gibi kamu hizmetine tahsis edilmiş tüm alanlar, kamu veya özel mülkiyete tabi  arsa ve arazilerde yapılacak olan Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında  elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus 15 metreden yüksek kule  ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları, 1/1000 ölçekli uygulama  imar planlarında, alan fonksiyonu tahdidi olmaksızın ve herhangi bir bedel,  ücret, harç alınmaksızın gösterilecek.
 
Bu alanlarda, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilen kule  ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için ruhsat alınacak.  Ruhsat başvurularında, yatay ve dikey görünüşü içeren kroki ile statik ve  elektrik projeleri dışında herhangi bir proje veya belge istenemeyecek. Ruhsat  başvurusuna, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan  kiralamaya veya kullanıma ilişkin belge eklenecek. Bu kule veya direkler ile  kurulumu bunlarla birlikte yapılacak elektronik haberleşme cihazlarına ait  bulunduğu konteyner, kabin, kabinet ve benzeri altyapı unsurları için tek ruhsat  düzenlenecek.
 
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilmeyen ve yüksekliği  15 metreden fazla olmayan elektronik haberleşme istasyonlarının devletin hüküm ve  tasarrufu altındaki yerler ile umumi hizmet alanları gibi kamu hizmetine tahsis  edilmiş tüm alanlar ve kamu veya özel mülkiyete tabi arsa, arazilerde kurulumuna  mahsus kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurlarına, statik  bakımından sakınca olmadığına dair inşaat mühendislerince hazırlanacak raporun  sunulması, fenni mesuliyetin üstlenilmesi, malik ya da tasarruf sahibi ile  işletmeci arasında yapılan kiralamaya veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması  ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ilgili mevzuatında belirlenen  gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması ile yer seçim belgesinin  alınmış olması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın ilgili idarelerce izin  verilecek.
 
Yapı ve binalarda kule ve direkler ile bunlara ait zorunlu altyapı  unsurları; yüksekliği 10 metreden az olmak, statik ve elektrik bakımından sakınca  olmadığına dair inşaat ve elektrik/elektronik mühendislerince hazırlanacak rapor  ile bu meslek mensuplarınca fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname  verilmek ve malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci arasında yapılan kiralamaya  veya kullanıma ilişkin belgenin sunulması kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın  ilgili idarece izin verilecek.
 
1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında gösterilen kule ve direkler  ile bunlara ait zorunlu altyapı unsurları için ruhsat ve yapı kullanma izin  belgesi başvurularında Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca ruhsat harcı ve yapı  kullanma izin harcı alınacak.
 
İzin başvurularında ruhsat harcı ve yapı kullanma izin harcı tutarı  toplamı kadar izin belgesi bedeli alınacak. Ruhsat harcı, yapı kullanma izni  harcı ve izin bedeline esas olan haberleşme istasyonlarına mahsus kule ve  direklerin alanı (taban alanıX(yükseklik/5)) şeklinde hesaplanacak. Bunlar  dışında herhangi bir harç, ücret ve bedel alınamayacak.
 
Her tür elektronik haberleşme cihazları ile bu cihazların teknik  donanım ve bileşenleri izin veya ruhsata tabi olmayacak. Ancak kule ve direkler  ile konteyner, kabin, kabinet için yapılan ilk izin veya ruhsat başvurusunda  elektronik haberleşme cihazları ile teknik donanımları statik projelerde veya  raporlarda gösterilecek. Elektronik haberleşme cihazları ile teknik  donanımlarında; teknoloji değişikliği, ilavesi veya revizyon yapılması durumunda  bu hususlar için ayrıca proje veya rapor düzenlenmeyecek.
 
Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum veya kuruluşları  tarafından yer kullandırılması halinde; sözleşme uyarınca tahsil edilecek yıllık  yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının  yer seçim belgesi için belirlediği ücretin 4 katını, diğer yerlerde 2 katını  geçemeyecek. Bu hükme aykırı yapılan sözleşmeler geçersiz olacak.
 
Teklifle, 2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009'da arasında yapılan kule ve  direkler için herhangi bir ödeme olmadan kazanılmış haklarının korunması  öngörülüyor.  Bu tarih aralığı dışında yapılanlar için ise belirlenen şartları  sağlamaları koşuluyla ruhsat veya izin verilmiş sayılacak.
 
Teklif, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında  Kanun'a geçici madde ekliyor. Türkiye Deprem Rehabilitasyon ve Yeniden  Yapılandırma Yardım Programı (TERRA) kapsamında, Avrupa Yatırım Bankası ile 9  Şubat 2000, 6 Kasım 2000 ve 2 Nisan 2003 tarihlerinde imzalanan dış kredi  anlaşmaları çerçevesinde, mahalli idarelere dış borcun ikrazıyla kullandırılan  kredilerden doğan vadesi geçmiş, vadesi gelecek Hazine alacakları ile bu  kredilerden kaynaklanan, uzlaşılan ve yapılandırılan vadesi gelmemiş Hazine  alacaklarının, bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle faiz, gecikme faizi ve  diğer ferileriyle terkinine Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak. Bu kapsamda  mahalli idarelerden yapılan tahsilatlardan herhangi bir iade  gerçekleştirilmeyecek.
 
Kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahalleler, "kırsal mahalle" olacak
 
Teklifle, Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda değişiklikliğe gidiliyor.  Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir  merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu  ve  benzeri hususlar dikkate alınarak kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit  edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek. Bunun için ilgili ilçe belediye  meclisinin kararı ve teklifi üzerine, büyükşehir belediye meclisinin en geç 90  gün içinde karar alması gerekecek.
 
Bu belirleme, mahalle düzeyinde yapılacak. Ancak tamamı kırsal mahalle  tespit edilmeyen diğer mahallelerde de 10 bin metrekareden az olmamak kaydıyla  kırsal yerleşik alan belirlenebilecek.
 
Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya  değiştirerek kabul edebilecek ya da reddedebilecek.
 
Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde;  gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler  tarafından işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı  kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler Emlak  Vergisinden muaf olacak. Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde  kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli  uygulanacak.
 
Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde,  Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla  ilgili harçlar alınmayacak; bu kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve  harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli olacak.
 
Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük  tarifenin iş yerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek  şekilde belirlenecek. Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter  tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler  uygulanmayacak.
 
Orman köyü, kasabası veya beldesiyken mahalleye dönüşen yerlere  mevzuat ile tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazların, bu maddedeki muafiyet ve  indirimler ile çakışması halinde bu madde hükümleri uygulanacak. Ayrıca, diğer  hak, sorumluluk ve imtiyazların korunmasına devam edilecek.
 
OHAL Komisyonuna ilave tedbirler için başvuru yolu
 
OHAL Komisyonunun görevlerinde belirtilen işlemlere bağlı olarak, OHAL  kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı hakkında  tedbir uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları tarafından tedbiri  uygulayan veya tedbirle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarına, bu maddenin  yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvuracak.
 
Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru üzerine yapacağı inceleme sonucuna  göre en geç 6 ay içinde başvurunun reddine veya tedbirin kaldırılmasına karar  verecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde komisyon kurulabilecek
 
Başvuruların incelenmesi ve sonuçlandırılması için kamu kurum ve  kuruluşları bünyesinde komisyon kurulabilecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamında yapılacak başvuruların  sonuçlandırılması için her türlü bilgi ve belgeyi ilgililerden talep edebilecek.
 
Soruşturmanın gizliliğine ve devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat  hükümleri saklı kalmak kaydıyla kurum ve kuruluşlar ile yargı mercileri, başvuru  kapsamında ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin başvuru  yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına gönderecek veya yerinde incelenmesine imkan  sağlayacak.
 
Bu madde kapsamındaki çalışmalarda kamu kurum ve kuruluşlarınca  görevlendirilenler, görevlerini yerine getirdikleri sırada edindikleri, kamuya,  ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri,  ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda kanunen yetkili kılınan  mercilerden başkasına açıklayamayacak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin  yararına kullanamayacak. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam  edecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının kararlarına karşı, Hakimler ve Savcılar  Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata  Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanunda değişiklik yapılarak, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji  Geliştirme Bölgelerinde yürütülmesi gereken faaliyetlerin, bu merkez veya  bölgeler dışında da yürütülmesine, 11 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle  sınırlı olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilecek.
 

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