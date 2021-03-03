03 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.544 1.01 EURO 8,8980 -0.06
USD 7,3700 0.13 ALTIN 408,550 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

AA |  03 Mart 2021 Çarşamba - 15:14 | Son Güncelleme : 03 03 2021 - 15:14

Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun da bulunduğu 8 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.


Enis Berberoğlu'nun yanı sıra Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması  Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna  sevk edilen milletvekilleri şöyle:
 
"HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan, HDP Batman Milletvekili  Feleknas Uca, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İzmir Milletvekili  Murat Çepni, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, MHP Hatay Milletvekili  Lütfi Kaşıkçı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir"
 
Gelen dosyalar arasında Feleknas Uca'nın 3 dosyası bulunuyor.
 
  

ETİKETLER

CHP Enis Berberoğlu fezleke
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.