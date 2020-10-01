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TBMM'ye davet edilen tek isim!

01 Ekim 2020 Perşembe - 16:36 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 16:42

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i yeni yasama yılının açılış toplantısına davet etti. İbrahim, yeni yasama yılının açılışına davet edilip, katılan tek büyükelçi oldu. Diğer ülkelerin büyükelçileri koronavirüs salgını nedeniyle yasama yılı açılışına davet edilmedi.


Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün özel oturum ile toplandı. 2 aylık aranın ardından toplanan meclisin en önemli konularından biri, süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi olacak. Daha önce de yapılan açıklamalarda meclise kimsenin davet edilmeyeceği açıklanmıştı.
 
Geçen hafta sonu Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı sonucu sivil vatandaşlar hayatını kaybederken, Türkiye masada ve sahada Azerbaycan'ın yanında olacağını söylemişti.
 
Bu açıklamanın ardından toplanan meclisteki tek ziyaretçi ise Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim oldu.
 
 
Böylece Meclis Genel Kurulu partilerin ortak imzasıyla Ermenistan'ı kınama bildirisinden sonra yasama yılı açılışında da destek mesajını bu özel davetle vurguladı.
 

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TBMM Hazar İbrahim Azerbaycan
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