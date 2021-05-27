27 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.414 -0.93 EURO 10,3190 0.03
USD 8,4470 -0.11 ALTIN 513,550 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

AA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 14:42 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 14:42

HDP'li 10, bağımsız 1 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.


Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı  Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.
 
Bağımsız Muş Milletvekili Mensur Işık ile HDP Batman Milletvekili  Necdet İpekyüz, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili  Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut  Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut  Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun,  Muş Milletvekili Şevin Coşkun'a ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu  Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
 

ETİKETLER

TBMM dokunulmazlık fezleke
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.