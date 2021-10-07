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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA) |  07 Ekim 2021 Perşembe - 7:10 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 7:10

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin 1 ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararla, komisyonun görev ve yetkileri 1 ay uzatıldı.
 
 
 
 
 

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