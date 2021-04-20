TBMM memur alımı 2021! TBMM memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

TBMM memur alımı 2021 ilanı yayınlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla Osmanlıca arşiv belgelerinin tespiti, çevirisi, düzenlenmesi ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere memur alınacak. Peki, TBMM memur alımı başvurusu nasıl yapılır? TBMM personel alımı başvuru şartları ne? İşte TBMM memur alımı detayları...

TBMM memur alıyor. TBMM personel alımı ilanı yayınlandı. Yayımlanan ilana göre, TBMM İdari Teşkilatında Osmanlıca arşiv belgelerinin tespiti, çevirisi, düzenlenmesi ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere 10 adet memur alınacak. Peki, TBMM memur alımı başvurusu nasıl yapılır? TBMM personel alımı başvuru şartları ne? İşte TBMM memur alımı detayları...

TBMM MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TBMM memur alımı başvuruları, 19 Nisan 2021 – 03 Mayıs 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Adaylar başvuru süresi içinde başvuruda bulunduğu kadroya ilişkin öğrenim belgesi (diploma) ile kadrolar itibarıyla sınav ilanında belirtilen belgenin bir örneğini (pdf, jpg vb. formatta) başvuru sisteminde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden ikb.sinav@tbmm.gov.tr mail adresine gönderecek. Belge ibrazında bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

TBMM MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

TBMM personel alımı sınavına başvuruda bulunacak adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları,

b) Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları, gerekiyor.

SINAV NASIL OLACAK?

TBMM memur alımı sınavının yazılı aşaması için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-2020 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS) sonuçları esas alınacak. Kadro unvanlarına göre KPSS’den en yüksek puan alan adaydan başlanarak duyurulan kadroların üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar dâhil) sözlü sınava alınacak.

SÖZLÜ SINAV

Yazılı sınav puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat http://www.tbmm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şartı bulunuyor.

Sözlü sınav sonucunda, yazılı sınav puanının yüzde 60’ı ile sözlü sınav puanının yüzde 40’ı toplanarak adayların giriş sınavı puanı tespit edilecek.