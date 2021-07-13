TBMM Komisyonu, Akgöl Sazlığı ve Meke Gölü'nde inceleme yaptı

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Akgöl Sazlığı ve Meke Gölü'nde incelemelerde bulundu. Komisyon Başkanı Veysel Eroğlu, "Seralarda nasıl içerisi hamam gibi oluyor. Dünya da eğer tedbir almazsak zaman içinde hamam gibi olacak. Bu maksatla sulak alanlar ve ormanlar yutak alanlardır, karbondioksiti tutuyor, oksijen veriyor. Hayat kaynağı, bunları korumamız lazım" dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu ve beraberindeki milletvekilleri, Konya 'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlığı ve Karapınar ilçesindeki Meke Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Eroğlu, Akgöl Sazlığı'nda, bölgenin Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olduğunu söyledi.

SULAMADAN ARTAN SULAR GÖLETE AKTARILACAK

Binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan sulak alanın, kuraklığın etkisinden kurtarılması için yürütülen çalışmaları anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu alan kuş geçit alanları üzerinde. Bakanlığımda 2014'te bu alanı 6 bin 400 metre uzunluğunda, 1,65 metre yüksekliğindeki sette ile çevirdik. Neticede suyu bu kısımda topladık ve 3 bin 434 dekar alanı kurtardık. Fakat bu yeterli değil. Şu faydası oldu; kuş göç yolları üzerinde olduğu için kuşlar geliyor, bazıları da yuva yapıyor, bazıları da su ihtiyacını karşılıyor. Şimdi yapılacak şey, bu ovada çok sulama ve yeraltı su kullanımı var. Ereğli'ye çok ileri modern sulama sistemlerini kurmaya başladık, inşaat başladı. Geri kalanı da Dünya Bankası kredisiyle yapılıyor. 15 bin hektarı modern sistemlerle sulanacak, artan su buraya gelecek. Az su ile sulama yapacağız, artan suyla da sulak alanları kurtarmış olacağız."

Eroğlu, sulak alanların karbon salınımı önlenmesindeki önemine işaret ederek, bunun küresel iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli olduğunu değerlendirdi.

Sera gazlarının atmosferi kapladıkça dünyada sıcaklığın arttığına işaret eden Eroğlu, "Güneşten gelen ışınlar yansıyamıyor. Dolayısıyla dünyada sıcaklık git gide artıyor. Buna sera etkisi diyoruz. Seralarda nasıl içerisi hamam gibi oluyor. Dünya da eğer tedbir almazsak zaman içinde hamam gibi olacak. Bu maksatla sulak alanlar ve ormanlar yutak alanlardır, karbondioksiti tutuyor, oksijen veriyor. Hayat kaynağı, bunları korumamız lazım." diye konuştu.

Komisyon üyeleri daha sonra Karapınar'da bulunan ve son yıllarda kuruma noktasına gelen Meke Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, gün boyu yaptıkları ziyaretlerde, alınacak tedbirleri ilgililerle görüştüklerini söyledi.

"İNŞALLAH MEKE GÖLÜ DE KURTULACAK"

Ülkenin önemli sulak alanlarını gezdiklerini anımsatan Eroğlu, şunları kaydetti: