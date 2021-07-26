TBMM KEFEK Başkanı Aksal'dan 'aşı olun' çağrısı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Kovid-19 vaka sayısındaki artışa dikkati çekerek, "aşı ve tedbir" çağrısı yaptı.

Aksal, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, Türkiye'nin ve dünyanın uzun süredir salgınla mücadele ettiğini belirtti.

Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Aksal, şunları kaydetti:

"Bu süreçte yakınlarımızı kaybettik, sevdiklerimizden uzak kaldık, iş yerlerimize ve okullarımıza gidemedik. Tedbirlerin gevşemesiyle birlikte son günlerde maalesef vaka sayılarında bir artış yaşanıyor. Pandemiyle mücadelede elimizdeki en büyük silah aşı. Lütfen bir an önce sevdiklerimize kavuşmak, okullarımıza gitmek ve bu salgını yenmek için aşı olalım ve aşı olmayanları aşı olmaya davet edelim."