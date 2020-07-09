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TBMM kararları Resmi Gazete'de

AA |  09 Temmuz 2020 Perşembe - 1:48 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 1:48

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilmesi ile Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.


AK Parti Tekirdağ  Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin kararda, "Türkiye Büyük  Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Temmuz 2020 tarihli 108'inci  Birleşiminde Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçilmiştir." ifadesi yer aldı.
 
TBMM Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair kararda ise  AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, MHP İstanbul Milletvekili  Celal Adan, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, HDP Şanlıurfa Milletvekili  Nimetullah Erdoğmuş'un TBMM Başkanvekilliğine seçildiği belirtildi.
 
TBMM İdare Amirliğine ise AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin,  AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili  Halil Özcan, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, MHP Ankara Milletvekili Erkan  Haberal ile HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un getirildiği kaydedildi.
 
Katip üyeliklere ise AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, AK  Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili  Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Mardin  Milletvekili Şeyhmus Dinçel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, CHP  Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı,  CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir ile İYİ Parti Edirne Milletvekili Enez  Kaplan'ın seçildiği bilgisine yer verildi.
 

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