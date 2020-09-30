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TBMM Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi alıyor!

30 Eylül 2020 Çarşamba - 10:26 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 10:26

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TBMM tarafından bir Kamu Başdenetçisi ve 4 Kamu Denetçisi için seçim yapılacak. Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi için başvuru şartları yayınlandı. Peki, Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi aday adaylığı başvurusu nasıl yapılır? Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi başvuru şartları ne? İşte TBMM Kamu Denetçisi ilanı...


Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi alınacak. Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi aday adaylığı başvuru sürecine ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre TBMM tarafından bir Kamu Başdenetçisi ve 4 Kamu Denetçisi için seçim yapılacak. 
 
 
KAMU BAŞDENETÇİSİ VE KAMU DENETÇİSİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI
 
- Türk vatandaşı olmak
 
- Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için 50, Denetçi için 40 yaşını doldurmuş olmak 
 
- Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere 4 yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az 10 yıl çalışmış olmak, 
 
- Kamu haklarından yasaklı olmamak, 
 
- Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, 
 
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR? 
 
Başvurular, 1 Ekim'den itibaren 19 Ekim 2020 tarihine kadar alınacak. Adayların, TBMM'ne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekiyor. 
 
TBMM KAMU BAŞDENETÇİSİ VE KAMU DENETÇİSİ ADAY ADAYLIĞI İLANI 
 
 

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