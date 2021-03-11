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TBMM Genel Kurulunda 7 uluslararası anlaşma kabul edildi

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 1:55 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 1:55

TBMM Genel Kurulunda, 7 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.


Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:
 
"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
 
Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma  Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair  Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti  Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına  Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Doğu Karayip Devletleri Örgütü  Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun  Teklifi.
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti  Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
 
Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai  Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Notalarla Birlikte  Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."
 
TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, kanun tekliflerinin kabul  edilmesinin ardından, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
 

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TBMM uluslararası anlaşma kanun teklifi
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