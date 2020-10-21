21 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.211 0.05 EURO 9,2990 -0.01
USD 7,8400 -0.33 ALTIN 485,140 0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

TBMM Genel Kurulu toplandı

AA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 15:49 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 15:51

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.


TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş  başkanlığında toplandı.

ETİKETLER

TBMM TBMM Genel Kurulu Nimetullah Erdoğmuş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.