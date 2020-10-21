TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.
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TBMM Genel Kurulu toplandı
AA | 21 Ekim 2020 Çarşamba - 15:49 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 15:51
TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.
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