TBMM Genel Kurulu'nda Afrin gerginliği!

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece teşvik torba tasarısının görüşmelerinde Afrin kavgası yaşandı. HDP’li Mahmut Toğrul’un, “’Afrin’i Afrinlilere vereceğiz’ söylemiyle Türkiye’deki mültecilerin oraya taşınması hedefi Kürt yoğunluklu bir bölgenin demografisini değiştirme niyetidir; bunun adı da tarihte etnik temizliktir” sözleri tartışmaya neden oldu

