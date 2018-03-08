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TBMM Genel Kurulu'nda Afrin gerginliği!

08 Mart 2018 Perşembe - 1:42 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 2:52

TBMM Genel Kurulu’nda dün gece teşvik torba tasarısının görüşmelerinde Afrin kavgası yaşandı. HDP’li Mahmut Toğrul’un, “’Afrin’i Afrinlilere vereceğiz’ söylemiyle Türkiye’deki mültecilerin oraya taşınması hedefi Kürt yoğunluklu bir bölgenin demografisini değiştirme niyetidir; bunun adı da tarihte etnik temizliktir” sözleri tartışmaya neden oldu


AK Parti’li Leyla Şahin Usta, konuşmasının ardından Toğrul’un yanına gitti. Usta, Toğrul’un üzerine yürüyerek, “Asker ülkesi için savaşıyor, sivil öldürülüyorsa onu sizin PKK’lılarınız yapıyor, bu kürsüden böyle bir şey söyleyemezsiniz, bu sözlerinizden ötürü sizi kınıyorum” tepkisini verdi. Toğrul ile Şahin arasındaki sözlü tartışma, AK Partili ve HDP’li vekillerin de katılımıyla kavgaya dönüştü. HDP sıraları önünde yumruklaşmalar yaşanırken, HDP’li Müslüm Doğan ve Toğrul aldıkları darbeler nedeniyle hafif yaralandı. Bu vekiller Meclis’teki ilk yardım merkezine giderek tedavi oldu. 
 
HDP Grup Başkanvekilleri Meral Beştaş ve Filiz Kerestecioğlu’nun olaya tepki göstermesi üzerine ikinci tartışma yaşandı. AK Partili Mehmet Uğur Dilipak, sert tepki gösterdiği HDP’nin kadın yöneticilerine, “Adam olacaksınız” diye bağırdığı duyuldu. Uzun süren tartışma bazı AK Parti, CHP ve HDP’lilerin araya girmesiyle yatıştı. Daha sonra yeniden başlayan Genel Kurul’da söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın Toğrul’un konuşmasındaki ifadelerin suç unsuru barındırdığını belirterek, sözlerinin tutanaktan çıkarılmasını istedi. 

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TBMM Afrin gerginliği HDP AK Parti
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