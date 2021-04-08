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TBMM'den flaş yasak kararı! 12 Nisan'da başlıyor

Besti KARALAR (DHA) |  08 Nisan 2021 Perşembe - 11:38 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 11:38

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı.


TBMM Başkanlığı, koronavirüse karşı dönem dönem uygulanan ziyaretçi yasağı tedbirini, son dönemde artan vakalar üzerine tekrar getirdi. Buna göre, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler Meclis yerleşkesine ziyaretçi alınmamasına karar verildi. Meclis'te en son ziyaretçi yasağı 1-28 Şubat tarihleri arasında uygulanmıştı.
 
 
 
 

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