TBMM Başkanlığı, koronavirüse karşı dönem dönem uygulanan ziyaretçi yasağı tedbirini, son dönemde artan vakalar üzerine tekrar getirdi. Buna göre, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler Meclis yerleşkesine ziyaretçi alınmamasına karar verildi. Meclis'te en son ziyaretçi yasağı 1-28 Şubat tarihleri arasında uygulanmıştı.
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TBMM'den flaş yasak kararı! 12 Nisan'da başlıyor
Besti KARALAR (DHA) | 08 Nisan 2021 Perşembe - 11:38 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 11:38
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) koronavirüs tedbirleri kapsamında, 12-30 Nisan tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı.
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