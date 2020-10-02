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TBMM'den flaş karar! Tuma Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı

AA |  02 Ekim 2020 Cuma - 12:05 | Son Güncelleme : 02 10 2020 - 13:29

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen HDP'den ihraç edilen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.


Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon,  AK  Parti  Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
 
Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası açıklama yapan TBMM Anayasa  Komisyonu Başkanı olarak Karma Komisyon başkanlığını da yürüten  Bozdağ, "Karma  Komisyon, Mardin Milletvekili Çelik hakkındaki  dokunulmazlık dosyasını görüşerek  karara bağladı. Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporu çerçevesinde Çelik'in  dokunulmazlığının kaldırılmasına ve dosyanın Genel Kurula gönderilmesine karar  vermiştir. Bundan sonra takdir Genel Kurulundur. Komisyon, çalışmasını bu  çerçevede sonuçlandırmıştır." dedi.
 
Bozdağ, komisyon üyesi bir milletvekilinin çekimser oy kullandığını,  Tuma Çelik'in komisyona katıldığını, sözlü savunmasını yaptığını, 17 sayfalık  savunmasının okunduğunu belirtti.
 
Tuma Çelik hakkındaki iddiaların yargı sürecinde devam ettiğini  anımsatan Bozdağ, komisyonun, dosyanın esası hakkında bir karar verme durumunda  olmadığını söyledi.
 
Bozdağ, yeni dokunulmazlık dosyalarının gündemde yer alıp almadığına  ilişkin bir soru üzerine Karma Komisyon'da yüzlerce dokunulmazlık dosyasının  olduğunu, bu dosyaların zaman zaman değerlendirildiğini, şu anda komisyonun  gündeminde yeni bir dosya bulunmadığını kaydetti.
 
  
 
 
 
 

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