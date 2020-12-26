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TBMM'deki karar sonrası Halife Hafter'den hadsiz Türkiye açıklaması

26 Aralık 2020 Cumartesi - 8:14 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 8:14

Libya'da Bingazi merkezli gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Türkiye’ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu.


Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya’da meşru Trablus hükümetine destek vermek için bu ülkede bulundurulan Türk askerlerinin görev süresini 18 ay daha uzatırken Bingazi merkezli gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Türkiye’ye yönelik hadsiz açıklamalarda bulundu.
 
Libya’nın 69’uncu bağımsızlık günü törenlerinde yaptığı konuşmada Hafter, Türk askeri ülkede var oldukça barış olmayacağını iddia ederek, “Tüm kuvvetlerimizi Libya’daki Türk kuvvetlerine karşı savaşa hazır olmaya çağırıyorum” dedi.
 
Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Savunma Bakanı Salah en-Nemruş ise 4 Nisan 2019’un bir daha yaşanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Hafter, Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan 2019’da saldırı emri vermiş ve 14 ay süren saldırılarda ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti.

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