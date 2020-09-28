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TBMM'deki 4 partiden Ermenistan'a ortak tepki!

28 Eylül 2020 Pazartesi - 17:17 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 17:27

Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedef almasını güçlü şekilde kınıyoruz!


 

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TBMM Ermenistan ortak tepki
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