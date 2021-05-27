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TBMM'de üç uluslararası anlaşmanın görüşmeleri tamamlandı

AA |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 1:07 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 1:07

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Kuveyt, Mozambik ve Etiyopya arasında uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair iki kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı.


Genel Kurulda, grup önerilerinin ardından uluslararası anlaşmalar ele  alındı.
 
Gündemde sırada bulunan Türkiye ile Kuveyt Arasında Gelir ve Servet  Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden  Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi, Türkiye ile  Mozambik Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Etiyopya Arasında Madencilik ve  Hidrokarbon Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun  Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri tamamlandı.
 
Tekliflerin tümünün oylanması ise yarına bırakıldı.
 
Sıradaki kanun teklifi için komisyon yerine oturmayınca, TBMM  Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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