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TBMM'de ortak karar! 2021 yılı İstiklal Marşı yılı oldu

AA |  24 Aralık 2020 Perşembe - 2:01 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 2:25

TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanı Şentop ve 5 siyasi partinin imzasıyla sunulan ortak önergeyle, 2021'in "İstiklal Marşı Yılı" olması kararlaştırıldı.


Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında, Meclis Başkanı Şentop  ile AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti ortak önerge verdi. Yapılan oylamada  önerge kabul edildi. Bu kapsamda İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet  Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Kanun'a geçici madde eklenmesini içeren düzenleme  kanun teklifine eklendi.
 
Düzenlemeyle 2021, "İstiklal Marşı yılı" olacak. 2021 yılı boyunca  bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve  Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum  kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma  etkinlikleri düzenlenecek.
 
"İstiklal Marşı dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanı"
 
Önergenin gerekçesinde, İstiklal Marşı'nın, büyük şair ve dava adamı  Mehmet Akif Ersoy'un, Anadolu'nun dört bir yanında devam eden Milli Mücadele'nin  ruhunu ve kararlılığını yansıtan ve aynı zamanda o büyük mücadeleye coşku ve  heyecan kazandıran abidevi eseri olduğu belirtildi.
 
İstiklal Marşı'nın zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve  dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanı olduğu vurgulanan gerekçede, Mehmet  Akif Ersoy'un mısralarının, Milli Mücadele'nin ruhunu temsil eden, sadece  lafzıyla değil manası ve hakikatiyle her an yaşayan bir coşku ve heyecanı  yansıttığını ifade edildi.
 
Bugün yediden yetmişe herkesin aynı inanç ve heyecanla okuduğu,  ezberlediği ve haykırdığı İstiklal Marşı'nın her mısrasında tarih, medeniyetin  ortak değerleri, vatan ve bayrak aşkının bulunduğuna işaret edilen gerekçede,  "100 yıl önce kaleme alınan ve şairi merhum Akif'in kahraman ordumuza ithaf  ettiği bu marş, milletimizin tüm fertlerinin aynı heyecan ve imanla verdiği  İstiklal Harbi'nin manifestosudur. Varlığımıza ve birliğimize yönelik her tehdit  karşısında, 'nazlı' ve 'şanlı' hilalin altında toplanmaya hazır milletimizin  ortak vicdanı, yüreği ve iradesidir." denildi.
 
"İstiklal Marşı'nın anlam ve öneminin hatırlanması için özel  etkinlikler"
 
Mehmet Akif Ersoy tarafından Şubat 1921'de kaleme alınan İstiklal  Marşı'nın, İstiklal Harbi'nin devam ettiği günlerde, TBMM'nin 1. Dönemi'nde, 2.  Yasama Yılı'nın, 1 Mart 1921 tarihli birinci birleşiminde TBMM Genel Kurulunda  ilk kez okunduğu hatırlatılan gerekçede, milli marşın bu tarihten 11 gün sonra,  12 Mart 1921'de icra edilen altıncı birleşimde ise TBMM Genel Kurulu tarafından  "ekseriyet-i azime ile" resmi İstiklal Marşı olarak kabul edildiği belirtildi.
 
Gerekçede, 2021'in, İstiklal Marşı'nın yazılmasının ve TBMM tarafından  kabul edilmesinin 100. yılı olduğuna dikkat çekilerek önergeyle İstiklal  Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Kanun'a  bir geçici madde eklenmesi suretiyle 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak ilan  edilmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Gerekçede, şunlar kaydedildi:
 
"Kanuna eklenmesi öngörülen geçici maddeyle Milli Mücadele'nin  başlangıcının ve TBMM'nin açılışının 100. yılının akabinde, İstiklal Marşı'nın  kabul edilmesinin 100. yılına denk gelen 2021 boyunca düzenlenecek özel  etkinliklerle İstiklal Marşı'nın anlam ve öneminin hatırlanması, ayrıca İstiklal  Şairi Mehmet Akif Ersoy'un ve kurtuluş mücadelemizde görev alarak Türkiye'yi bize  vatan kılan şehit ve gazilerimizin yad edilmesi amaçlanmaktadır."
 

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TBMM Şentop İstiklal Marşı
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